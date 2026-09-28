सलमान खान का डीपफेक वीडियो बनाने वालों पर फूटा गुस्सा, बोले- इन्हें जेल में डालो

सलमान ने AI के दुरुपयोग से निपटने के लिए सख्त कानूनों की मांग भी की। उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होनी चाहिए। और मैं इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाऊंगा।"

उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ चिंता जाहिर की जिनके पास अभिनेताओं के समान प्रभाव या संसाधन नहीं हैं। उनके मुताबिक, इस तरह की सामग्री उन लोगों और उनके परिवारों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

उधर, फैंस भी इस मामले में सलमान का पूरा समर्थन कर रहे हैं।