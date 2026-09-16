गणेश विसर्जन के दौरान सलमान खान ने की 'उल्टी आरती', बहन अर्पिता ने यूं संभाली बात

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विर्सजन से पहले सलमान आरती कते हैं। तभी अर्पिता ने ध्यान दिया कि अभिनेता गलती से उल्टी आरती कर रहे हैं।

उन्होंने उन्हें "भाई" कहकर पुकारा, लेकिन तेज आवाज में आरती के कारण सलमान नहीं सुन पाए।

फिर अर्पिता ने इशारे से तुरंत सलमान को सही किया। भाई-बहन की दिल छूने वाली प्रतिक्रिया देखने लायक है।

हालांकि, सोशल मीडिया पर नेटिजन्स अभिनेता को 'उल्टी आरती' करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं।