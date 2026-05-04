सलमान खान दोस्त के निधन पर भावुक हुए

करीबी दोस्त के निधन से भावुक हुए सलमान खान, लिखा- बस यादें रहेंगी

लेखन ज्योति सिंह 10:02 am May 04, 202610:02 am

क्या है खबर?

सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और अपने दोस्त के लिए कुछ न कुछ साझा करते हैं। इस बार उनकी पोस्ट ने फैंस को परेशान कर दिया है, क्योंकि खुद सलमान भी दुखी हैं। अभिनेता ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए करीबी दोस्त सुशील कुमार को याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने दोस्त के साथ एक तस्वीर साझा कर लिखा, 'ये आदमी 42 सालों से मेरा भाई था, सबसे अच्छा, सबसे दयालु, सबसे मददगार।'