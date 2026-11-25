सलमान खान का 'मातृभूमि' के लिए दिखा जबरदस्त समर्पण

'मातृभूमि' के सेट पर सलमान खान का दिखा अलग अंदाज, सुबह पहुंचकर करते थे ये काम

लेखन अंशिका शुक्ला 05:18 pm Nov 25, 202605:18 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज की तैयारी में जुटे हैं। फिल्म के ट्रेलर के साथ-साथ गाने 'मदिरापान' ने भी दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दिया है। हाल ही में कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने इस गाने की शूटिंग से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने सलमान के समर्पण की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने गाने के लिए खास तौर पर रिहर्सल की, जबकि वह आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं।