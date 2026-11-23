'बिग बॉस 20' के ग्रैंड फिनाले पर आया अपडेट

'बिग बॉस 20': सलमान खान ने बताया कब होगा ग्रैंड फिनाले, विजेती को मिलेगी इतनी रकम

लेखन ज्योति सिंह 09:56 am Nov 23, 202609:56 am

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। जैसे-जैसे हफ्ते बीतते जा रहे हैं, इसके ग्रैंड फिनाले को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। लोग इसका ब्रेसब्री से इंजतार भी कर रहे हैं। पिछले दिनों खबरें आ रही थीं कि शो की लोकप्रिय को देखते हुए निर्माता इसे 2 से 3 हफ्ते आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब खुद सलमान ने फिनाले पर बड़ा अपडेट दिया है।