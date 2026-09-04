सलमान खान का मजेदार पोस्ट हुआ वायरल

IAS तुकाराम मुंढे के नाम पर सलमान खान ने किसे दे डाली चेतावनी? देखें वायरल पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 09:05 am Sep 04, 202609:05 am

क्या है खबर?

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं। इसका कारण रेस्टोरेंट और फास्ट-फूड आउटलेट्स पर उनकी कड़ी निगरानी और छापेमारी है। ऐसा लगता है कि सलमान खान भी IAS अधिकारी से वाकिफ हैं। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर मजेदार अंदाज में अपनी ही दोस्त को चेतावनी दे डाली। अभिनेता ने पहले अपनी दोस्त के बांद्र स्थित कैफे की तारीफ की और फिर कहा कि अगर स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हुआ, तो वो आ जाएंगे।