IAS तुकाराम मुंढे के नाम पर सलमान खान ने किसे दे डाली चेतावनी? देखें वायरल पोस्ट
क्या है खबर?
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं। इसका कारण रेस्टोरेंट और फास्ट-फूड आउटलेट्स पर उनकी कड़ी निगरानी और छापेमारी है। ऐसा लगता है कि सलमान खान भी IAS अधिकारी से वाकिफ हैं। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर मजेदार अंदाज में अपनी ही दोस्त को चेतावनी दे डाली। अभिनेता ने पहले अपनी दोस्त के बांद्र स्थित कैफे की तारीफ की और फिर कहा कि अगर स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हुआ, तो वो आ जाएंगे।
पोस्ट
सलमान का पोस्ट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
सलमान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोस्त के कैफे का वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'मेरी कॉफी फिर से भर दो प्लीज। कीमत मत बढ़ाना, गुणवत्ता बनाए रखना। स्वच्छता का ध्यान रखना वरना मैं उसे भेज दूंगा और काम हो जाएगा बहन।'
अभिनेता ने तुकाराम का नाम नहीं लिया, लेकिन "उन्हें" के उनके संदर्भ से FDA कमिश्नर की ओर इशारा मिलता है।
पोस्ट में सलमान ने अपने वायरल डायलॉग "इट्स डन, ब्रो" को भी "इट्स डन सिस्टर" में बदला है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
September 4, 2026
चर्चा
खाद्य सुरक्षा को लेकर छाए हुए हैं तुकाराम
कमिश्नर तुकाराम खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयासों के चलते छाए हुए हैं।
हाल ही में, उन्होंने रेस्टोरेंट, क्लब और फास्ट-फूड आउटलेट्स पर निरीक्षण और छापेमारी की निगरानी की है। यही कारण है कि सलमान ने भी मजाकिया अंदाज में उनका जिक्र किया है।
काम के मोर्चे पर, सलमान अपने आगामी शो 'बिग बॉस 20' के साथ टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं। उनका यह शो 6 सितंबर से जियोहॉटस्टार पर दस्तक देगा।