'बिग बॉस 20' में भावुक हो गए सलमान खान

'बिग बॉस 20': खुशियों के बीच क्यों भावुक हुए सलमान खान? फैंस का दिल भी पसीजा

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Nov 09, 202612:12 pm

क्या है खबर?

सलमान खान ने अपने रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में दिवाली का जमकर जश्न मनाया। उन्होंने सभी घरवालों से कई मजेदार टास्क करवाए और बिना किसी की क्लास लगाए सिर्फ त्योहार का जश्न मनाया। मशहूर गायक हार्डी संधू और मोहित चौहान भी इस जश्न में चार चांद लगाने और अपने सुरों का जादू चलाने पहुंचे। शो के दौरान, एक पल ऐसा आया जब सलमान की आंखें भर आईं जिसका वीडियो देखने के बाद उनके फैंस का दिल भी पसीज गया।