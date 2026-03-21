सलीम खान की शानदार वापसी, व्हीलचेयर पर बैठकर फैंस को दी ईद की मुबारकबाद; वीडियो वायरल

मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से इस साल ईद के मौके पर एक बेहद भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान , जो हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, वो पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद सलीम व्हीलचेयर पर बैठकर अपने बेटों सलमान खान , अरबाज खान और सोहेल खान के साथ बालकनी पर आए और हाथ हिलाकर हजारों प्रशंसकों का ईद की मुबारकबाद दी।

वीडियो व्हीलचेयर पर बैठे फैंस का अभिवादन करते दिखे सलीम खान अस्पताल से छुट्‌टी मिलने के कुछ ही दिनों बाद दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान ईद पर पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। इस खास मौके पर वो अपने परिवार के साथ शामिल हुए और प्रशंसकों का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सलीम अपने 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' की बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जहां से उन्होंने बाहर मौजूद फैंस और मीडिया की ओर हाथ हिलाकर उनका सलाम कबूला।

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प्रतिक्रिया सलीम की पहली सार्वजनिक झलक ने जीते फैंस के दिल सलीम के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें उनकी पत्नी सलमा खान और बेटियां अलवीरा खान अग्निहोत्री, अर्पिता खान और सलीम के पोते-पोतियां भी शामिल थे। इस शानदार पल का वीडियो अब हर तरफ छाया हुआ है और सलीम के फैंस ने वीडियो देख बड़ी राहत की सांस ली है। एक फैन ने लिखा, 'ईद मुबारक। सलीम साहब को देख कर दिल खुश हो गया।' एक ने लिखा, 'ईद पर मिल गई हमें सबसे बड़ी ईदी।'

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कारण इस वजह से अस्पताल में भर्ती थे सलीम बता दें कि सलीम को करीब 1 महीना अस्पताल में बिताने के बाद 17 मार्च को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिली थी। डॉक्टरों ने पहले ही पुष्टि की थी कि सलीम को हल्का 'ब्रेन हैमरेज' (मस्तिष्क रक्तस्राव) हुआ था। डॉक्टर ने जानकारी दी थी कि उन्हें मामूली ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके लिए एक छोटी सी सर्जरी की गई। उनकी हालत स्थिर है, हालांकि उम्र की वजह से उनकी सेहत में सुधार धीरे-धीरे हो रहा है।