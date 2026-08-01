सलमान खान ने संजय दत्त पर उड़ेला प्यार

सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त पर लुटाया बेशुमार प्यार, गले लगाते खूबसूरत तस्वीर वायरल

लेखन नेहा शर्मा 09:56 am Aug 01, 202609:56 am

क्या है खबर?

सलमान खान और संजय दत्त का रिश्ता दशकों पुराना है। संजय ने 29 जुलाई को अपना 67वां जन्मदिन मनाया था। हालांकि, जन्मदिन बीत चुका है, लेकिन दोनों के अटूट रिश्ते की झलक अब भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। 1 अगस्त को सलमान ने सोशल मीडिया पर संजू बाबा के साथ अपनी एक बेहद भावुक और खास तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में सलमान अपने पुराने दोस्त संजय को बेहद आत्मीयता से गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं।