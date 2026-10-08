नाना पाटेकर के निधन के बाद सलमान खान ने उठाया बड़ा कदम, लिया ये फैसला

सलमान मुंबई के बांद्रा स्थित 'ताज लैंड्स एंड' में एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी के चेयरमैन के साथ एक भव्य लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे।

कार्यक्रम आयोजकों की ओर से एक बयान में कहा गया, "दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक हुए दुखद निधन के चलते, इस समय को ध्यान में रखते हुए आज शाम का इवेंट स्थगित किया जा रहा है।"

सलमान ने यह फैसला नाना के प्रति सम्मान और शोक प्रकट करने के लिए लिया है।