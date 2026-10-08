नाना पाटेकर के निधन के बाद सलमान खान ने उठाया बड़ा कदम, लिया ये फैसला

नाना पाटेकर के निधन के बाद सलमान खान ने उठाया बड़ा कदम, लिया ये फैसला
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के जाने से सिनेमा जगत में शोक व्याप्त हो गया है। संजय दत्त से लेकर रजनीकांत और हेमा मालिनी तक, बॉलीवुड और साउथ के कई सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच, खबर है कि अभिनेता सलमान खान भी दुख की इस घड़ी में पाटेकर परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, जिसका आयोजन आज मुंबई में किया जाना था।
बयान
सलमान ने अपना कार्यक्रम रद्द करने का लिया फैसला
सलमान मुंबई के बांद्रा स्थित 'ताज लैंड्स एंड' में एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी के चेयरमैन के साथ एक भव्य लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे।
कार्यक्रम आयोजकों की ओर से एक बयान में कहा गया, "दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक हुए दुखद निधन के चलते, इस समय को ध्यान में रखते हुए आज शाम का इवेंट स्थगित किया जा रहा है।"
सलमान ने यह फैसला नाना के प्रति सम्मान और शोक प्रकट करने के लिए लिया है।
फिल्म
इस फिल्म में साथ काम कर चुके नाना और सलमान
सलमान ने नाना के साथ फिल्म 'खामोशी: द म्यूजिकल' (1996) में काम किया था। इसमें मनीषा कोइराला भी मुख्य किरदार में नजर आई थीं। इसका निर्देशन दिग्गज फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने किया था।
नाना के निधन पर मनीषा और संभाली ने भी अपने सह-कलाकार को याद किया है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भावुक विदाई दी है।
बता दें, नाना का 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।