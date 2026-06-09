सलमान खान करीबी के निधन से टूटे, अंतिम दर्शन के दौरान हुए भावुक; देखें वीडियो
क्या है खबर?
सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भावुक नजर आए। बताया जा रहा है कि उनकी करीबी दोस्त कुमुद राणे का 9 जून को निधन हो गया है। दुख की इस घड़ी में अभिनेता अपने भाई अरबाज खान और सौतेली मां हेलन के साथ पहुंचे। इस भावुक पल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें सलमान की आंखें नम नजर आईं। उनके अलावा अन्य सितारे भी कुमुद को अंतिम विदाई देने पहुंचे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#SalmanKhan Couldn't Hold Back His Emotions and Was Seen Crying pic.twitter.com/lR3A2np4s5— Filmy_Duniya (@AyyanPanda) June 9, 2026
दुख
अंतिम संस्कार के बाद फूट-फूटकर रोए सलमान खान
श्मशान घाट से सामने आए वीडियो में सलमान को रोते हुए देखा जा सकता है। वह अपने बॉडीगार्ड शेरा और अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ बाहर आते हैं और खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर दोस्त को खोने का दुख साफतौर पर देखा जा सकता है। सोहेल खान की पूर्व पत्नी सीमा भी इस भावुक क्षण में कुमुद के घर पहुंची। वहीं संजय कपूर अपनी पत्नी महीप कपूर के साथ नजर आए।
ट्विटर पोस्ट
वीडियो में दुखी नजर आए सलमान खान
#SalmanKhan Teary Eyes 😭😭😭 pic.twitter.com/xXxu4qZAUz— Filmy_Duniya (@AyyanPanda) June 9, 2026
परिचय
जानिए कौन थीं कुमुद राणे
पिंकविला के मुताबिक, कुमुद एक जानी-मानी उद्यमी और दुबई में रेन ब्यूटी बार की संस्थापक थीं। उन्हें सौंदर्य और स्वास्थ्य जगत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया था। पेशेवर सफलता के अलावा, उनकी खान परिवार के साथ उनकी गहरी दाेस्ती थी। उनके बीच कई साल से पारिवारिक मित्रता रही है। काम के मार्चे पर, सलमान इन दिनों निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त हैं। इसमें उनके साथ साउथ अभिनेत्री नयनतारा नजर आएंगी।