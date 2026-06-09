सलमान खान करीबी दोस्त को श्रद्धांजलि देने पहुंचे

सलमान खान करीबी के निधन से टूटे, अंतिम दर्शन के दौरान हुए भावुक; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 05:45 pm Jun 09, 202605:45 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भावुक नजर आए। बताया जा रहा है कि उनकी करीबी दोस्त कुमुद राणे का 9 जून को निधन हो गया है। दुख की इस घड़ी में अभिनेता अपने भाई अरबाज खान और सौतेली मां हेलन के साथ पहुंचे। इस भावुक पल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें सलमान की आंखें नम नजर आईं। उनके अलावा अन्य सितारे भी कुमुद को अंतिम विदाई देने पहुंचे।