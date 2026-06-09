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सलमान खान करीबी के निधन से टूटे, अंतिम दर्शन के दौरान हुए भावुक; देखें वीडियो
सलमान खान करीबी दोस्त को श्रद्धांजलि देने पहुंचे

सलमान खान करीबी के निधन से टूटे, अंतिम दर्शन के दौरान हुए भावुक; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Jun 09, 2026
05:45 pm
क्या है खबर?

सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भावुक नजर आए। बताया जा रहा है कि उनकी करीबी दोस्त कुमुद राणे का 9 जून को निधन हो गया है। दुख की इस घड़ी में अभिनेता अपने भाई अरबाज खान और सौतेली मां हेलन के साथ पहुंचे। इस भावुक पल की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें सलमान की आंखें नम नजर आईं। उनके अलावा अन्य सितारे भी कुमुद को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

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यहां देखिए वीडियो

दुख

अंतिम संस्कार के बाद फूट-फूटकर रोए सलमान खान

श्मशान घाट से सामने आए वीडियो में सलमान को रोते हुए देखा जा सकता है। वह अपने बॉडीगार्ड शेरा और अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ बाहर आते हैं और खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर दोस्त को खोने का दुख साफतौर पर देखा जा सकता है। सोहेल खान की पूर्व पत्नी सीमा भी इस भावुक क्षण में कुमुद के घर पहुंची। वहीं संजय कपूर अपनी पत्नी महीप कपूर के साथ नजर आए।

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वीडियो में दुखी नजर आए सलमान खान 

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परिचय

जानिए कौन थीं कुमुद राणे

पिंकविला के मुताबिक, कुमुद एक जानी-मानी उद्यमी और दुबई में रेन ब्यूटी बार की संस्थापक थीं। उन्हें सौंदर्य और स्वास्थ्य जगत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया था। पेशेवर सफलता के अलावा, उनकी खान परिवार के साथ उनकी गहरी दाेस्ती थी। उनके बीच कई साल से पारिवारिक मित्रता रही है। काम के मार्चे पर, सलमान इन दिनों निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त हैं। इसमें उनके साथ साउथ अभिनेत्री नयनतारा नजर आएंगी।

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