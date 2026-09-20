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'बिग बॉस 20': सोहेल की ट्रोलिंग पर गुस्से से लाल हुए सलमान- पहले अपनी शक्ल-जिस्म देखो
भाई सेहेल खान के बचाव में उतरे सलमान खान

'बिग बॉस 20': सोहेल की ट्रोलिंग पर गुस्से से लाल हुए सलमान- पहले अपनी शक्ल-जिस्म देखो

लेखन नेहा शर्मा
Sep 20, 2026
10:43 am
क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने सितारों की निजी जिंदगी और बॉडी-शेमिंग करने वाले ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई। फिल्म 'SVC63' की शूटिंग के लिए वजन बढ़ाने पर 'मोटा' कहे जाने पर सलमान ने खुद शर्ट उतारकर अपने एब्स दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई सोहेल खान के अचानक वजन घटने पर उनका मजाक उड़ाने वाले ट्रोल्स पर भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया।

दो टूक

पहले अपनी शक्ल-जिस्म देखो- सलमान

शर्ट उतारकर अपने एब्स दिखाने के बाद सलमान भड़ककर बोले, "पहले खुद को देखो। ये आप जो कमेंट करते हो ना किसी के भी ऊपर, पहले अपनी शक्ल देख लो, अपना जिस्म देख लो, उसके बाद करना ये। पहले अपने मां-बाप को देख लो, उनकी सेहत देख लो, फिर बात करना। एक बात समझ आती है कि आपने वजन कम किया या वजन बढ़ाया, हम समझते हैं, लेकिन सोहेल के ऊपर, वरुण के ऊपर, सबके ऊपर मजाक उड़ाना ठीक नहीं।"

ट्विटर पोस्ट

भड़के सलमान खान

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यहां देखिए वीडियो

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ट्रोलिंग

सोहेल का वजन घटने पर लोगों ने की भद्दी टिप्पणियां

'अलायंस' के फिनाले के बाद सोहेल का अचानक वजन घटना काफी चर्चा में रहा। बतोर वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी शो में आए सोहेल तब एकदम फिट थे, लेकिन सक्सेस पार्टी की तस्वीरों में उनका बदला रूप देख लोग हैरान रह गए।

जहां फैंस ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई, वहीं कई लोगों ने इसे ओजेम्पिक दवा का असर बताया। हद तो तब हो गई जब ट्रोल्स ने उनके इस लुक पर बेहद भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया।

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