भाई सेहेल खान के बचाव में उतरे सलमान खान

'बिग बॉस 20': सोहेल की ट्रोलिंग पर गुस्से से लाल हुए सलमान- पहले अपनी शक्ल-जिस्म देखो

लेखन नेहा शर्मा 10:43 am Sep 20, 202610:43 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने सितारों की निजी जिंदगी और बॉडी-शेमिंग करने वाले ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई। फिल्म 'SVC63' की शूटिंग के लिए वजन बढ़ाने पर 'मोटा' कहे जाने पर सलमान ने खुद शर्ट उतारकर अपने एब्स दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई सोहेल खान के अचानक वजन घटने पर उनका मजाक उड़ाने वाले ट्रोल्स पर भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया।