सलमान खान से मिलकर डर गई थीं नायरा बनर्जी, बताया पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा

नायरा ने आगे कहा, "इसके बाद सलमान सर तुरंत मान गए और बिना किसी सुरक्षा के मेरे सेट की तरफ आ गए। मैं इतनी डर गई थी कि उल्टी दिशा में चलने लगी। मेरी टीम ने मुझसे कहा, 'कृपया जाओ और उनसे बात करो।' उन्होंने मुझसे बहुत विनम्रता से बात की, मेरी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दीं। बाद में 'बिग बॉस' में हम फिर मिले और उन्हें याद था कि वह मुझसे पहले मिल चुके हैं।"