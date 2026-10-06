लंबे समय बाद कैमरे के सामने नजर आए सलीम खान

अस्पताल से आने के बाद पहली बार कैमरे पर दिखे सलीम खान, मनाया पोती का जन्मदिन

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Oct 06, 202610:07 am

क्या है खबर?

सलमान खान के पिता और पटकथा लेखक सलीम खान इस साल की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद से वह लाइमलाइट से दूर रह रहे थे। 5 अक्टूबर को लेखक पहली बार कैमरे के सामने आए, जब वह अपनी पोती सिपारा के जन्मदिन में शामिल होने पहुंचे। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी सलमा खान के साथ देखा जा सकता है। यह उनकी एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति थी।