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राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए सलीम खान, पत्नी हेलन ने जताया आभार
सलीम खान को प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया

राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए सलीम खान, पत्नी हेलन ने जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह
Sep 10, 2026
09:30 am
क्या है खबर?

सलमान खान के पिता और दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान को प्रतिष्ठित राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सलीम की ओर से उनकी दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेलन ने स्वीकारा है। मीडिया से बात करते हुए अभिनेत्री ने महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह पुरस्कार दिग्गज लेखक के लिए एक खास पल है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना विशेष योगदान दिया है।

प्रतिक्रिया

हेलन ने बताया कि पुरस्कार मिलने पर क्या थी लेखक की प्रतिक्रिया

ANI के मुताबिक, हेलन ने बताया कि इस प्रतिष्ठित सम्मान की खबर मिलने के बाद सलीम ने उन सभी काे धन्यवाद दिया है, जो उनसे प्यार करते हैं और उनका साथ देते आए हैं।

अभिनेत्री ने बताया कि वह लेखक की ओर से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, "मैं सलीम साहब के लिए इस पुरस्कार के लिए आभारी हूं। उनकी सभी फिल्में मेरी पसंदीदा हैं। हम पूरे महाराष्ट्र को और पूरे भारत को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं।"

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यहां देखिए वीडियो

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कालजयी फिल्में

सलीम भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्में दीं

बता दें कि सलीम को हिंदी सिनेमा में उनके असाधारण और ऐतिहासिक योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 'राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

1970 के दशक में, उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'शोले', 'जंजीर', 'दीवार', 'डॉन' और 'त्रिशूल' जैसी कई कालजयी फिल्मों की कहानियां, पटकथा और डायलॉग लिखे।

यही नहीं, वह सिनेमा के पहले ऐसे लेखक रहे हैं, जिसने स्क्रीनराइटर्स को उनका हक, सम्मान और फिल्म के पोस्टर्स पर नाम दिलवाया है।

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