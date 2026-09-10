राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुए सलीम खान, पत्नी हेलन ने जताया आभार

बता दें कि सलीम को हिंदी सिनेमा में उनके असाधारण और ऐतिहासिक योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 'राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

1970 के दशक में, उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'शोले', 'जंजीर', 'दीवार', 'डॉन' और 'त्रिशूल' जैसी कई कालजयी फिल्मों की कहानियां, पटकथा और डायलॉग लिखे।

यही नहीं, वह सिनेमा के पहले ऐसे लेखक रहे हैं, जिसने स्क्रीनराइटर्स को उनका हक, सम्मान और फिल्म के पोस्टर्स पर नाम दिलवाया है।