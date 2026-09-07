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साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई में लीज पर दिया कार्यालय, हर महीने वसूलेंगे इतनी रकम
साजिद नाडियाडवाला ने किराये पर दी अपनी संपत्ति

साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई में लीज पर दिया कार्यालय, हर महीने वसूलेंगे इतनी रकम

लेखन ज्योति सिंह
Sep 07, 2026
03:14 pm
क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन कंपनी, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में एक नया व्यावसायिक पट्टा समझौता किया है। उन्होंने रिया एंड डिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को अपनी 2 कार्यालय इकाइयां लीज पर दी हैं। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, लीज की अवधि 28 महीने के लिए हस्ताक्षरित की गई है, जिसका कुल किराया लगभग 2.46 करोड़ रुपये है।

पंजीकरण

नाडियाडवाला ग्रैंडसन के साथ इसी महीने हुआ पंजीकरण

लीज 1 अगस्त, 2026 से प्रभावी हुई, जबकि समझौता 1 सितंबर, 2026 को पंजीकृत किया गया।

दोनों कार्यालय इकाइयों के लिए प्रारंभिक मासिक लाइसेंस शुल्क 8,26,875 रुपये निर्धारित है। इसमें 30 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि शामिल है।

हालांकि, पंजीकरण दस्तावेजों में पट्टे पर ली गई जगह का सटीक क्षेत्रफल नहीं बताया गया है।

ये कार्यालय अंधेरी पश्चिम में स्थित लोटस ग्रैंड्योर नाम की व्यावसायिक इमारत की 8वीं मंजिल पर स्थित हैं, जिसमें 2 कार पार्किंग की सुविधा है।

शर्त

मासिक किराया में 5 प्रतिशत वृद्धि भी शामिल

समझौते की शर्तों के अनुसार, मासिक किराया में 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान शामिल है।

पहली वृद्धि के बाद, 13वें महीने से किराया लगभग 8.68 लाख रुपये हो जाएगा। वहीं, 28 महीने की लीज अवधि के आखिरी 4 महीनों के लिए, मासिक किराया और बढ़कर लगभग 9.12 लाख रुपये हो जाएगा।

इसके अलावा, समझौते में 12 महीने की लॉक-इन अवधि भी शामिल है, जिसके तहत पहले वर्ष के दौरान परिसर को तय अवधि के लिए किराये पर देना अनिवार्य है।

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