साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई में लीज पर दिया कार्यालय, हर महीने वसूलेंगे इतनी रकम

लीज 1 अगस्त, 2026 से प्रभावी हुई, जबकि समझौता 1 सितंबर, 2026 को पंजीकृत किया गया।

दोनों कार्यालय इकाइयों के लिए प्रारंभिक मासिक लाइसेंस शुल्क 8,26,875 रुपये निर्धारित है। इसमें 30 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि शामिल है।

हालांकि, पंजीकरण दस्तावेजों में पट्टे पर ली गई जगह का सटीक क्षेत्रफल नहीं बताया गया है।

ये कार्यालय अंधेरी पश्चिम में स्थित लोटस ग्रैंड्योर नाम की व्यावसायिक इमारत की 8वीं मंजिल पर स्थित हैं, जिसमें 2 कार पार्किंग की सुविधा है।