करीना कपूर को सैफ अली खान के साथ पहली बाइक सवारी क्यों नहीं आई थी पसंद?

फिर मैंने करीना से पूछा, "'क्या आप बाइक की सवारी पर जाना चाहोगी?' और उन्होंने कहा, 'हां, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बाइक पसंद हैं।' तो मैंने कहा, 'चलो, चलते हैं।'"

सैफ ने आगे कहा, "तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाइक पर ले गया और हर 2 सेकंड में वह अपने नाखून मुझमें गड़ा देती और कहती, 'रुको रुको रुको।' इसके बाद मैं फिर से गाड़ी चलाने लगा, वह बोली, 'रुको, रुको, इतनी तेज नहीं, इतनी तेज नहीं।'