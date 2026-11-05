आखिर रात 10 बजे के बाद करीना कपूर क्यों नहीं करतीं बात?

सैफ ने खोली करीना की पोल, बताया- रात 10 बजे के बाद क्यों नहीं करतीं बात

लेखन अंशिका शुक्ला 10:43 am Nov 05, 202610:43 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर हाल ही में 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के एक एपिसोड में खास मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान सैफ ने पत्नी करीना से जुड़ी एक ऐसी दिलचस्प बात का खुलासा किया, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि करीना को रात 10 बजे के बाद किसी से बातचीत करना पसंद नहीं है। यह सुनकर शो के होस्ट करण जौहर भी हैरान रह गए।