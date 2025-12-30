सैफ अली खान ने नई फिल्म पर अपडेट दिया

सैफ अली खान क्राइम-ड्रामा फिल्म से मचाएंगे तहलका, उपन्यास पर आधारित होगी कहानी

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Dec 30, 202501:13 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान हमेशा से अलग तरह के किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें आने वाले दिनाें में फिल्म 'हैवान' में देखा जाएगा, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। दोनों की यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इस बीच, सैफ ने अपनी नई फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की है जो क्राइम-ड्रामा से भरपूर हाेगी। अभिनेता ने यह भी बताया कि उनकी फिल्म एक उपन्यास पर आधारित होगी।