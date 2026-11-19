सैफ अली खान को धमकी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर से जुड़ रहे तार
क्या है खबर?
बॉलीवुड हस्तियों को लगातार मिल रही धमकियों के बीच अब अभिनेता सैफ अली खान का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ इन धमकियों का ताजा शिकार बने हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस धमकी के तार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के वांटेड आरोपी जीशान अख्तर से जुड़े होने की आशंका है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
निशाना
अब सैफ निशाने पर, जांच में जुटी मुंबई पुलिस
बॉलीवुड सितारों को मिल रही धमकियों के बीच अब सैफ का नाम भी जुड़ गया है।
खबरों के मुताबिक, सैफ को धमकी मिली है और इसके पीछे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर का हाथ होने का शक है।
हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि धमकी उसी ने दी है या किसी और ने उसके नाम का इस्तेमाल किया है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वाले की पहचान करने में जुटी है।
ट्विटर पोस्ट
निशाने पर सैफ अली खान
Bollywood actor Saif Ali Khan has reportedly received a threat from Zeeshan Akhtar, a wanted accused in the Baba Siddique murder case. Mumbai Police is investigating the threat and verifying whether it was actually issued by Akhtar or someone impersonating him. An official said… pic.twitter.com/6TwxVsG2hK— IANS (@ians_india) November 19, 2026
धमकी
सैफ से पहले तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को मिली थी AI से धमकी
ये मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिनों पहले ही अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी धमकियां मिली थीं। उन धमकियों की जांच के दौरान पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक, मिश्रा का किसी गिरोह से संबंध नहीं था। उसने कथित तौर पर AI टूल्स की मदद से दोनों अभिनेताओं को धमकी भरे संदेश भेजे थे। पुलिस ने जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी की थी।
जांच
क्या जीशान के नाम का हुआ इस्तेमाल?
मुंबई पुलिस जांच कर रही है कि सैफ को मिली धमकी वाकई जीशान ने दी है या किसी ने डर फैलाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया है।
हाल के दिनों में कई बॉलीवुड सितारों को धमकी भरे कॉल, संदेश और ईमेल मिले हैं। इससे कुछ अभिनेताओं ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है।
कई सितारों ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। मुंबई पुलिस इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है।
सितारे
पहले भी कई बॉलीवुड सितारों को मिल चुकी हैं जान से मारने की धमकियां
पिछले कुछ वर्षों में कई बॉलीवुड सितारों को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार धमकियां मिली हैं, जबकि 2024 में एक अज्ञात शख्स ने बांद्रा पुलिस स्टेशन फोन कर शाहरुख खान को मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।
इसके अलावा दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, विक्रांत मैसी, रणवीर सिंह और आयुष शर्मा को भी धमकी भरे संदेश या ईमेल मिलने की खबरें सामने आई हैं।