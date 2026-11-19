सैफ अली खान को मिली धमकी, पुलिस के शक के घेरे में जीशान अख्तर

सैफ अली खान को धमकी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर से जुड़ रहे तार

लेखन नेहा शर्मा 01:45 pm Nov 19, 202601:45 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड हस्तियों को लगातार मिल रही धमकियों के बीच अब अभिनेता सैफ अली खान का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ इन धमकियों का ताजा शिकार बने हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस धमकी के तार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के वांटेड आरोपी जीशान अख्तर से जुड़े होने की आशंका है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।