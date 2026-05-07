नेटफ्लिक्स की फिल्म 'कर्तव्य' का ट्रेलर जारी, पुलिस वर्दी में छाए सैफ अली खान

ट्रेलर

क्राइम और थ्रिल से भरपूर है 'कर्तव्य' का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत सैफ के किरदार पवन मलिक से होती है जो कहते हैं, 'धरम करते हैं, कर्म झुकता है। कर्म करते हैं तो धर्मझुकता है। कर्तव्य तक बात ही नहीं पहुंचती है।' कहानी ऐसी जटिल और अपराधग्रस्त दुनिया में ले जाती है, जहां सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। इसमें रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और मनीष चौधरी भी अहम किरदार में शामिल हैं। फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।