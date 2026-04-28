'कर्तव्य' फिल्म की रिलीज तारीख तय

सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' OTT पर आने को तैयार, तय हुई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 07:06 pm Apr 28, 202607:06 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान 'सेक्रेड गेम्स' और 'तांडव' जैसी सीरीज के जरिए पहले ही OTT पर अपनी धाक जमा चुके हैं। अब उनकी अगली OTT परियोजना से जुड़ा अपडेट फैंस को खुश कर देगा। दरअसल, साल की शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने उनकी क्राइम-ड्रामा फिल्म 'कर्तव्य' का ऐलान किया था। अब इसकी रिलीज तारीख तय हो गई है, जिसका निर्माण शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। वहीं सीरीज का निर्देशन पुलकित ने किया है।