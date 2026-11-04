सैफ अली खान पर हमले के बाद करीना सड़क पर चिल्लाती रहीं

सैफ ने बताई हमले वाली रात की कहानी, करीना बोलीं- 6 महीने तक सो नहीं पाई

लेखन अंशिका शुक्ला 04:08 pm Nov 04, 202604:08 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण 9' में सैफ अली खान और करीना कपूर खास महमान बनकर शामिल हुए। शो में सैफ का मजाकिया अंदाज और करीना की हाजिरजवाबी देखने को मिली। वहीं, दोनों कलाकार उस रात को याद कर गंभीर हो गए, जब साल 2025 में उनके घर पर सैफ को चाकू मार दिया गया था। करीना ने बताया कि उस घटना का उन पर क्या असर पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि इसके बाद वह 6 महीने तक सो नहीं पाईं।