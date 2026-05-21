सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' का नेटफ्लिक्स पर जलवा, हासिल किया ये मुकाम

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भारत में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही 'कर्तव्य'

शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज द्वारा निर्मित फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर धूम मचा दी है। यह भारत में इस वक्त पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है और 16 देशों में वैश्विक शीर्ष-10 गैर-अंग्रेजी फिल्म श्रेणी में दूसरे नंबर पर कब्जा जमाकर बैठी है। बेशक यह उपलब्धि फिल्म की लोकप्रियता को दर्शाती है। दर्शकों ने इसे सैफ के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया है। वहीं पत्रकार सौरभ द्विवेदी इसमें अपने अभिनय को लेकर ट्रोल भी हो रहे हैं।