सैफ अली खान का बेटे संग BTS वीडियो सामने आया

सैफ अली खान शूटिंग के बीच बेटे इब्राहिम संग करने लगे मस्ती, देखें मजेदार वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 06:51 pm May 13, 202606:51 pm

क्या है खबर?

सैफ अली खान इन दिनों आगामी फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा में हैं। 15 मई को नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस फिल्म में उन्हें पुलिस अफसर के किरदार में देखा जाएगा। इस बीच, अभिनेता का उनके बेटे इब्राहिम अली खान के साथ एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सेट पर एक शूट के दौरान का प्रतीत होता है। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में दोनों मस्ती करते नजर आ रहे हैं।