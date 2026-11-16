साई पल्लवी की धनुष से भावुक गुजारिश

साई पल्लवी ने धनुष से की अपील, बोलीं- विजय की तरह फिल्मों से दूर मत जाना

लेखन अंशिका शुक्ला 10:06 am Nov 16, 202610:06 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री साई पल्लवी इन दिनों 'रामायण' को लेकर काफी चर्चा में हैं और अपनी आगामी फिल्म 'ओम: चैप्टर वन' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में फिल्म के प्री-रिलीज कार्यक्रम में उन्होंने धनुष से भावुक अपील की। साई ने उनसे आग्रह किया कि वह अभिनय करना जारी रखें और फिल्मों से दूरी न बनाएं। उन्होंने धनुष से कहा कि वह विजय की तरह राजनीति में आने के बाद फिल्में छोड़ने का फैसला न करें।