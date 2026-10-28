साई पल्लवी ने 'रामायण' पर बात की

साई पल्लवी बोलीं- रावण पूरी तरह से बुरा नहीं, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत

लेखन ज्योति सिंह 06:44 pm Oct 28, 202606:44 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की रिलीज पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं जो 5 नवंबर को आ रही है। इससे पहले फिल्म के कलाकार लॉस एंजिल्स में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में इसके प्रीमियर में पहुंचे। इस दौरान साई पल्लवी ने भरोसा जताया कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों को भारत की पौराणिक कहानियों और संस्कृति से परिचित कराने का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है। इसके अलावा, उन्होंने रावण को लेकर अपने निजी विचार भी साझा किए।