साई ने ब्रिटएशिया टीवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, अपने बचपन के बारे में बात की थी।

उन्होंने बताया था कि उनके परिवार में उनके दादा-दादी अक्सर उन्हें और बाकी बच्चों को देवी-देवता कहकर बुलाते थे।

उन्होंने कहा, "मैं ऐसे माहौल में पली-बढ़ी जहां मेरे दादा-दादी हमें देवी-देवता कहते थे। इसलिए, जब हम कोई गलती करते थे, तो वे कहते थे, 'तुम तो देवी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।' इससे एक तरह का अतिरिक्त दबाव बन जाता था।"