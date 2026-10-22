'रामायण' के रणबीर कपूर हैं तमिल फिल्मों के फैन, साई पल्लवी ने खोले कई राज

साई ने कहा, "अब मैं प्यारे राम के बारे में बात करने जा रही हूं। जब भी वह मुझसे मिलते हैं, तो मैं देखती हूं कि उन्होंने उस हफ्ते या महीने में रिलीज हुई कोई तमिल फिल्म जरूर देखी होती है। वह मुझसे उस बारे में पूछते भी हैं। उन्होंने 'अमरन' देखी है और हमने उस पर चर्चा भी की है। यहां तक कि 'महाराजा' जैसी फिल्मों के बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी रहती है।"