साई पल्लवी ने क्यों MBBS छोड़कर चुना अभिनय? रणबीर कपूर ने मजाकिया अंदाज में बताई वजह

अमिताभ ने शो में साई से पूछा, "आपने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की थी, फिर आप यहां कैसे आ गईं?"

इसके जवाब में साई ने कहा कि शायद उनकी किस्मत में ही अभिनेत्री बनना लिखा था। उन्होंने कहा, "भगवान ने ऐसा ही लिखा था। मेरी किस्मत में अभिनय करना ही लिखा था।"

जब दर्शकों ने साई के लिए तालियां बजाईं, तो रणबीर ने बात में जुड़ते हुए कहा, "सर, यह भगवान का प्रिस्क्रिप्शन था कि उन्हें अभिनय करनी है।"