मणिरत्नम की फिल्म में नजर आएंगी साई पल्लवी

'रामायण' के बाद, मणिरत्नम की फिल्म में जुटीं साई पल्लवी; इस अभिनेता संग बनी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 01:56 pm Jul 24, 202601:56 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म 'रामायण' में साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म का पहला भाग दिवाली, 2026 के अवसर पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जिसका इंतजार हर किसी को है। ताजा खबर है कि अब साई अपनी अगली परियोजना में जुट गई हैं, जिसका निर्माण दिग्गज निर्माता मणिरत्नम कर रहे हैं। फिल्म का नाम तय नहीं है, लेकिन परियोजना का ऐलान इसी साल एक आधिकारिक पोस्ट के जरिए किया गया था।