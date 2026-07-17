'एक दिन' इसी साल मई में हुई थी रिलीज

साई पल्लवी-जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' ने OTT पर दी दस्तक, जानिए कहां देख सकेंगे

लेखन ज्योति सिंह 05:28 pm Jul 17, 202605:28 pm

क्या है खबर?

साई पल्लवी और जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है। आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और सुनील पांडे द्वारा निर्देशित यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जो 1 मई को सिनेमाघरों में आई थी। इसने दुनियाभर में लगभग 5.08 करोड़ रुपये कमाए थे और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। साई की हिंदी डेब्यू फिल्म होने के बावजूद, इसे सिनेमाघरों में दर्शकों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका था।