7 भागों में 'श्रीमद् भागवतम्' का ऐलान

रामानंद सागर की विरासत बड़े पर्दे पर लौटेगी, 7 भागों वाली 'श्रीमद् भागवतम्' का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 03:59 pm Sep 10, 202603:59 pm

क्या है खबर?

रामानंद सागर की ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 'सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट' ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 'भागवत महापुराण' पर आधारित अपनी सबसे महत्वाकांक्षी महाकाव्य फिल्म सीरीज का ऐलान किया है, जिसका निर्माण 7 भागों में होगा। इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग 'श्रीमद् भागवतम् भाग 1: विष्णुराता' का टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। बता दें, 'विष्णुराता' का अर्थ है "विष्णु द्वारा संरक्षित", भारत के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक भागवतम् महापुराण से लिया गया है।