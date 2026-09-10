रामानंद सागर की विरासत बड़े पर्दे पर लौटेगी, 7 भागों वाली 'श्रीमद् भागवतम्' का ऐलान
क्या है खबर?
रामानंद सागर की ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 'सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट' ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 'भागवत महापुराण' पर आधारित अपनी सबसे महत्वाकांक्षी महाकाव्य फिल्म सीरीज का ऐलान किया है, जिसका निर्माण 7 भागों में होगा। इस फ्रेंचाइजी के पहले भाग 'श्रीमद् भागवतम् भाग 1: विष्णुराता' का टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। बता दें, 'विष्णुराता' का अर्थ है "विष्णु द्वारा संरक्षित", भारत के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक भागवतम् महापुराण से लिया गया है।
रिलीज
जानिए कब रिलीज होगा फ्रेंचाइजी का पहला भाग
'श्रीमद् भागवतम् भाग 1: विष्णुराता' के टीजर पोस्टर में श्री कृष्ण का आशीर्वाद देते हुए हाथ दिखाया गया है, जो पवित्र, भावपूर्ण और परंपरा से परिपूर्ण है।
कैप्शन दिया गया, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम गाथा का आरंभ। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट श्रीमद् भागवतम फिल्म श्रृंखला के पहले भाग 'विष्णुरता' का टीजर पोस्टर प्रस्तुत करता है।'
आकाश सागर चोपड़ा और अमृत सागर चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अन्य विवरण का खुलासा जल्द होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय— Sagar Pictures Entertainment (@SagarPictures) September 10, 2026
The #ShrimadBhagavatam saga begins.
Presenting the teaser poster for Part 1: Vishnurata — “the one protected by Lord Vishnu.”
A film by Akash Sagar Chopra & Amrit Sagar Chopra.
In theatres worldwide in 2027.@akashschopra @AmritSagar @TheBhagavatam pic.twitter.com/D2VPZgWava