रूपाली गांगुली ने बॉम्बे हाई काेर्ट का रुख किया

रूपाली गांगुली ने खटखटाया बॉम्बे हाई काेर्ट का दरवाजा, AI-डीपफेक के खिलाफ उठाई आवाज

लेखन ज्योति सिंह 03:43 pm Nov 03, 202603:43 pm

क्या है खबर?

रूपाली गांगुली ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। अभिनेत्री का आरोप है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी निजी तस्वीरों, वीडियो और अन्य सामग्रियों का बिना इजाजत और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें AI से बनी डीपफेक तस्वीरें और मॉर्फ्ड वीडियो वाले एडल्ट कंटेंट होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी पहचान और अधिकारों के आगे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह कदम उठाया।