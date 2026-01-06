'RRR' और 'लगान' का दबदबा

ऑस्कर विजेता 'RRR' और आमिर खान की 'लगान' ने इस मामले में हासिल की उपलब्धि

लेखन ज्योति सिंह 10:20 am Jan 06, 202610:20 am

क्या है खबर?

ऑस्कर पुरस्कार हासिल कर चुकी फिल्म 'RRR' ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन कर दिया है। एसएस राजामौली की इस फिल्म ने रॉटन टोमैटोज द्वारा तैयार की गई एक अनोखी अंतरराष्ट्रीय सूची में दबदबा कायम किया है। यही उपलब्धि, आमिर खान की फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' ने भी हासिल की है। दोनों फिल्मों ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाते हुए 3 घंटे या उससे अधिक अवधि वाली 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में जगह बनाई है।