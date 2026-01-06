ऑस्कर विजेता 'RRR' और आमिर खान की 'लगान' ने इस मामले में हासिल की उपलब्धि
क्या है खबर?
ऑस्कर पुरस्कार हासिल कर चुकी फिल्म 'RRR' ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन कर दिया है। एसएस राजामौली की इस फिल्म ने रॉटन टोमैटोज द्वारा तैयार की गई एक अनोखी अंतरराष्ट्रीय सूची में दबदबा कायम किया है। यही उपलब्धि, आमिर खान की फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' ने भी हासिल की है। दोनों फिल्मों ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाते हुए 3 घंटे या उससे अधिक अवधि वाली 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में जगह बनाई है।
घोषणा
'RRR' फिल्म ने जश्न मनाने हुए की घोषणा
RRR के आधिकारिक एक्स पर पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें निर्माताओं ने जश्न मनाते हुए लिखा, 'यह देखकर खुशी हो रही है कि 'RRR' फिल्म को @RottenTomatoes पर 3 घंटे या उससे अधिक की सर्वकालिक 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में 12वें नंबर पर जगह दी गई है!' वहीं 13वें नंबर पर 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' ने अपना दबदबा बनाया है। आमिर अभिनीत यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। आशुतोष गोवारिकर ने इसका निर्देशन किया था।
सूची
रॉटन टोमैटोज की सूची में टॉप 10 फिल्में
रॉटन टोमैटोज की टॉप 10 सूची में जिन फिल्मों ने कब्जा जमाया है, उनके नाम 'सेवन समुराई' (1954), 'ओजे: मेड इन अमेरिका' (2016), 'वुड्लैंड्स डार्क एंड डेज बेविच्ड: ए हिस्ट्री ऑफ फोक हॉरर' (2021), 'फैनी और अलेक्जेंडर' (1982), 'शिंडलर लिस्ट' (1993), 'द लैपर्ड' (1963), 'चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज' (1945), 'द गॉडफादर- भाग II' (1974), 'द राइट स्टफ' (1983) और 'द लास्ट ऑफ द अनजस्ट' (2013) हैं। इन सभी टाॅप 10 फिल्मों की कुल अवधि 3 घंटे से ज्यादा है।