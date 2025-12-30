LOADING...
'गोलमाल 5' में पहली बार होगा इतना बड़ा बदलाव, निर्माताओं ने बनाई दिलचस्प योजना

लेखन ज्योति सिंह
Dec 30, 2025
10:05 pm
क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी की लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल 5' का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट लोगों का उत्साह बढ़ाता जा रहा है। अब एक और जानकारी सामने आई है, जो लोगों की उम्मीदों को सांतवें आसमान पर पहुंचा देगी। बताया जाता है कि फिल्म में एक नए किरदार को शामिल किया जाएगा जो कहानी को और दमदार बनाने का दावा करता है। इसके अलावा, शरमन जोशी की वापसी भी होने जा रही है।

खलनायिका

'गोलमाल 5' में शामिल होगी महिला खलनायिका

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गोलमाल 5' में सभी मूल कलाकारों की वापसी होगी जिसमें, अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, तुषार कपूर और शरमन भी शामिल हैं। एक अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि इस बार कहानी, एक हास्य फिल्म से कहीं बढ़कर होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि निर्माताओं ने 'गोलमाल 5' में पहली बार महिला खलनायिका को शामिल करने की योजना बनाई है। हालांकि कास्टिंग को लेकर अभी बातचीत जारी है।

कहानी

खलनायक को ध्यान में रखकर लिखी जा रही कहानी

सूत्र ने आगे बताया कि निर्माता 'गोलमाल 5' की कहानी को इस तरह से लिख रहे हैं जिसमें खलनायक का किरदार निभाते हुए एक महिला को देखा जाएगा। सूत्र ने बताया, "कहानी इस तरह से लिखी गई है कि खलनायक का किरदार एक महिला निभाएगी।" ये इस फ्रैंचाइजी के लिए बिल्कुल नया कदम साबित होगा। फिल्म में, करीना कपूर और सारा अली खान के शामिल होने की संभावना भी है। यह 2027 तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है।

