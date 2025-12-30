'गोलमाल 5' में होगा बड़ा बदलाव

'गोलमाल 5' में पहली बार होगा इतना बड़ा बदलाव, निर्माताओं ने बनाई दिलचस्प योजना

लेखन ज्योति सिंह 10:05 pm Dec 30, 202510:05 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी की लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल 5' का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट लोगों का उत्साह बढ़ाता जा रहा है। अब एक और जानकारी सामने आई है, जो लोगों की उम्मीदों को सांतवें आसमान पर पहुंचा देगी। बताया जाता है कि फिल्म में एक नए किरदार को शामिल किया जाएगा जो कहानी को और दमदार बनाने का दावा करता है। इसके अलावा, शरमन जोशी की वापसी भी होने जा रही है।