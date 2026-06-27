रोहित शेट्टी को मिली नई धमकी

रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी, कॉल करने वाले ने मांगी 20 करोड़ रुपये की फिरौती

लेखन नेहा शर्मा 04:56 pm Jun 27, 202604:56 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अनजान शख्स ने फोन करके रोहित शेट्टी को डराया-धमकाया है और उनसे 20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम की मांग की है। कॉलर ने कहा है कि अगर उन्हें यह पैसे नहीं मिले, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बड़ी धमकी के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत मामले की जांच में जुट गई है।