रोहित शेट्‌टी पुरस्कार न मिलने पर बोले- मेरा नाता नहीं, सिर्फ मेजबानी के लिए जाता हूं

लेखन ज्योति सिंह 03:04 pm Jan 08, 202603:04 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्‌टी ने अपने काम के जरिए घर-घर में पहचान बनाई है। 'सिंघम' और 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी सहित अन्य फिल्में देकर लोगों का बेशुमार प्यार हासिल किया है। जल्द ही वह 'गोलमाल 5' के साथ दोबारा दर्शकों का दिल जीतने आएंगे। इन सब के बावजूद, रोहित को आज तक पुरस्कार नहीं मिला। पहली बार उन्होंने इस बारे में बात की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देशक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका पुरस्कार से कोई संबंध नहीं है।