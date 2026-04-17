रोहित शेट्टी गोलीबारी मामले में बड़ी सफलता, 4 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

रोहित शेट्टी गोलीबारी मामले में बड़ी सफलता, 4 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार
क्या है खबर?
रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर फरवरी में हुई गोलीबारी की घटना ने तहलका मचा दिया था। मामले में पुलिस द्वारा अब तक कई आरोपियों को मकोका (MCOCA) के तहत अदालत में पेश किया जा चुका है। अब एक अन्य आरोपी की धर-पकड़ से मामला फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्ट फोर्स (STF) ने मुंबई पुलिस अपराध शाखा की संयुक्त टीम के साथ मिलकर 4 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।
कार्रवाई
आगरा से हुई गिरफ्तारी
PTI के अनुसार, आगरा के अशोक नगर निवासी वांछित आरोपी प्रदीप कुमार उर्फ गोलू को 16 अप्रैल की दोपहर 3:56 बजे बह पुलिस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आगरा स्थित STF फील्ड यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश ने इस ऑपरेशन की निगरानी की। एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच और उत्तर प्रदेश STF ने मिलकर गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी को मुंबई पुलिस टीम के हवाले कर दिया गया है।
मामला
अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार
मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियों के संयुक्त अभियान के तहत 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई थी। प्रदीप को पकड़ने के बाद यह संख्या 9 हो गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए फरार मुख्य आरोपी शुभम लोणकर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। बता दें, 1 फरवरी, 2026 की रात शेट्टी के जुहू स्थित 'शेट्टी टावर' पर गोलीबारी की गई थी। यह हमला कथित वसूली और खौफ फैलाने के मकसद से किया गया था।