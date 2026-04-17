रोहित शेट्टी गोलीबारी मामले में एक और गिरफ्तारी

रोहित शेट्टी गोलीबारी मामले में बड़ी सफलता, 4 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 03:26 pm Apr 17, 202603:26 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी के मुंबई स्थित आवास पर फरवरी में हुई गोलीबारी की घटना ने तहलका मचा दिया था। मामले में पुलिस द्वारा अब तक कई आरोपियों को मकोका (MCOCA) के तहत अदालत में पेश किया जा चुका है। अब एक अन्य आरोपी की धर-पकड़ से मामला फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्ट फोर्स (STF) ने मुंबई पुलिस अपराध शाखा की संयुक्त टीम के साथ मिलकर 4 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।