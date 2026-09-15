'द रेवोल्यूशनरीज' से पहले रोहित सराफ की ये फिल्में-सीरीज देखें

रोहित सराफ की ये फिल्में-सीरीज हैं सबसे खास, 'द रेवोल्यूशनरीज' से पहले जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 08:14 am Sep 15, 202608:14 am

क्या है खबर?

रोहित सराफ की एक्शन-ड्रामा वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' इन दिनों काफी चर्चा में है। सीरीज में वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब रोहित ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता हो। इससे पहले भी वह कई फिल्मों और वेब सीरीज में दमदार भूमिकाएं निभा चुके हैं। ऐसे में आइए 'द रिवोल्यूशनरीज' के साथ उनकी इन शानदार फिल्मों और सीरीज पर नजर डालते हैं।