पैटिनसन ने आगे कहा, "मैं डेनिस, एमी, डेविड, तान्या और अमेजन MGM स्टूडियो की पूरी टीम का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। यह कहना कि यह किरदार मिलना एक सपने के सच होने जैसा है, बहुत छोटी बात होगी। मैं इस साझेदारी साथ आगे काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हूं।"

निर्देशक डेनिस ने कहा, "पैटिनसन इसमें नयापन ला सकते और उन खूबियों को भी बरकरार रख सकते, जिन्होंने बॉन्ड को सिनेमा का चहेता बनाया है।"