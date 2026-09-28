'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' को मिला विजेता

'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के विजेता बने रितेश पाल, ट्रॉफी के साथ मिले 15 लाख

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Sep 28, 202609:32 am

क्या है खबर?

टीवी का डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' रितेश पाल की जीत के साथ खत्म हो गया है। 19 साल के रितेश ने ग्रैंड फिनाले में अंशिका धारा, गीतांजलि मारवाहा, प्रथमेश माने और दीपाली बोरकर को पछाड़कर कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर के साथ ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता की ट्रॉफी के साथ उन्हें 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी दी गई है। इस जीत के बाद से रितेश को सोशल मीडिया के जरिए बधाइयां मिल रही हैं।