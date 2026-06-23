'लॉकअप सीजन 2' की मेजबानी करेंगे रितेश देशमुख

'लॉकअप 2' के लॉन्च कार्यक्रम में क्यों भड़के रितेश देशमुख? सलमान-संजय से जुड़ा नाता

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Jun 23, 202609:55 am

क्या है खबर?

चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप' का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर लौटने के लिए तैयार है। इस बार शो की मेजबानी रितेश देशमुख और फराह खान मिलकर करेंगे। दोनों को देखने के लिए फैंस बेताब हैं। 22 जून की शाम निर्माताओं ने मुंबई में 'लॉकअप: सच या सजा' का लॉन्च कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के दौरान, रितेश उस वक्त नाराज हो गए जब उनसे पूछा गया कि वह शो में उन 2 सितारों को लेंगे, जिन्हें लॉकअप में रहने का तर्जुबा है।