'राइज एंड फॉल सीजन 2' की स्ट्रीमिंग तारीख आई, इन 4 प्रतियोगियों पर लगी मुहर

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का प्रीमियर 26 सितंबर, 2026 से प्राइम वीडियो और MX प्लेयर एंड्रॉइड ऐप पर फ्री में होगा। इसके नए एपिसोड रोजाना स्ट्रीम होंगे।

शो में आने वाले जिन पहले 4 नामों की पुष्टि हुई है, उनमें स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला और करण पटेल शामिल हैं।

हालांकि, अन्य 11 प्रतियोगियों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है।