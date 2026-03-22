रिकी केज ने रणवीर सिंह को बताया नंबर-1, पर पत्नी दीपिका पादुकोण पर कसा तंज

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने सात समंदर पार भी अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया है। अमेरिका (US) के बॉक्स ऑफिस पर नंबर-1 फिल्म बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब 3 बार के ग्रैमी विजेता रिकी केज भी इसके मुरीद हो गए हैं। रिकी ने फिल्म की वैश्विक सफलता और रणवीर के अभिनय की जमकर तारीफ की, लेकिन इसी बहाने उन्होंने दीपिका पादुकोण के 'पठान' वाले रोल पर एक तीखा तंज कसकर नया विवाद छेड़ दिया है।

सराहना 'धुरंधर 2' ने तोड़ी सीमाएं, रिकी केज ने कहा- भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल रिकी ने एक्स पर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस का एक स्क्रीनशॉट साझा किया। उन्होंने लिखा, 'धुरंधर 2: द रिवेंज', अमेरिकाअमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इसने हर हॉलीवुड फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर और उनकी पूरी टीम को मेरा सलाम। ये भारतीय सिनेमा के लिए अब तक के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक है। वाकई इस फिल्म ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है।'

तारीफ रिकी केज ने रणवीर सिंह को बताया 'ग्लोबल सुपरस्टार' रिकी ने न केवल फिल्म की तारीफ की, बल्कि रणवीर सिंह को आज के दौर का असली 'ग्लोबल सुपरस्टार' भी घोषित कर दिया। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि अब सुपरस्टार्स का जमाना चला गया है। रिकी ने लिखा, 'हर कोई कह रहा था कि 'सुपरस्टार' का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास एक नया सर्टिफाइड ग्लोबल सुपरस्टार हैं रणवीर सिंह। वो इस सफलता के एक-एक कतरे के हकदार हैं।'

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Everyone said that the Super-Star era has ended. Now we have a new certified global Super-Star: @RanveerOfficial. And he deserves every bit of this success. https://t.co/wYRwjgE2HE — Ricky Kej (@rickykej) March 22, 2026

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तंज दीपिका के रोल का उड़ा मजाक, रिकी केज ने भी लगाए ठहाके विवाद तब हुआ, जब ग्रैमी विजेता रिकी ने यूजर के एक विवादित मीम पर हंसते हुए (हाहाहा...) अपनी सहमति जताई। इस मीम में 'पठान' में दीपिका पादुकोण के ग्लैमरस ISI एजेंट वाले रोल का मजाक उड़ाते हुए उसकी तुलना 'धुरंधर 2' के विलेन (अतीक अहमद जैसे दिखने वाले किरदार) और उसकी कड़वी सच्चाई से की गई थी। बता दें कि दीपिका ने साल 2023 में फिल्म 'पठान' में रुबीना मोहसिन नाम की एक पाकिस्तानी ISI एजेंट का किरदार निभाया था।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए यूजर और रिकी केज का पोस्ट HAHAAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA — Ricky Kej (@rickykej) March 22, 2026

पहचान दुनियाभर में लोकप्रिय हैं रिकी केज रिकी एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, म्यूजिक प्रोड्यूसर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म साल 1981 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन बचपन में ही उनका परिवार बेंगलुरु आ गया। रिकी ने संगीत को ही अपना करियर बनाया। अब तक वो कई एल्बम, फिल्मों और हजारों विज्ञापनों के लिए संगीत दे चुके हैं। उन्हें 3 बार ग्रैमी अवॉर्ड मिल चुका है। साथ ही पर्यावरण के लिए किए गए कामों के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी मिल चुके हैं।