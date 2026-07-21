TIFF 2026 में होगा फिल्म 'फूलन' का प्रीमियर, फूलन देवी की जिंदगी पर है आधारित

'फूलन', 1997 में प्रकाशित पुस्तक 'आई, फूलन देवी- द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियाज बैंडिट क्वीन' से प्रेरित है।

ये फिल्म फूलन देवी की जिंदगी के उस निर्णायक अध्याय को दिखाएगी, जब हजारों सशस्त्र लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश में एक गांव को घेर लिया था।

इसमें स्नेहा कुमारी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। उनके अलावा अभिनेता अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देव दत्त बुधोलिया भी फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।