भारत के सबसे अमीर अभिनेतों की सूची जारी, किसके पास है सबसे ज्यादा दौलत?
क्या है खबर?
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 की नई सूची जारी हो गई है, जिसमें देश के कई बेहद अमीर लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों के नाम भी शामिल हैं। इस सूची में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक ने अपनी जगह बनाई है। ऐसे में आइए जानते हैं, इस साल की सूची में शामिल भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं और उनकी संपत्ति के बारे में।
कमाई
शाहरुख खान
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, शाहरुख की कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपये है। फिल्मों से मोटी फीस लेने के अलावा वह कई बड़े ब्रांड्स से भी जुड़े हैं।
शाहरुख का अपना प्रोडक्शन हाउस है और वह IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं। इसके अलावा वह किडजानिया के सह-मालिक भी हैं, जिसमें उनकी करीब 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जाती है।
संपत्ति
अमिताभ बच्चन
इस सूची में अमिताभ बच्चन दूसरे स्थान पर हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 4,000 करोड़ रुपये है। खास बात यह है कि उनकी संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है।
साल 2025 में उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 1,630 करोड़ रुपये थी। अमिताभ की कमाई का प्रमुख जरिया फिल्म, टीवी शो की मेजबानी, ब्रांड विज्ञापन, रियल एस्टेट और विभिन्न व्यावसायिक निवेश हैं।
नेटवर्थ
सलमान खान
सलमान का नाम भी इस सूची में शामिल है। उनकी नेटवर्थ करीब 3,000 करोड़ रुपये बताई जाती है। फिल्मों से कमाई के अलावा सलमान ब्रांड एंडोर्समेंट और टीवी शो होस्टिंग से भी अच्छी कमाई करते हैं।
वो 'बीइंग ह्यूमन' ब्रांड और चैरिटी भी कमाई करते है। इसके अलावा 'सलमान खान फिल्म्स' नाम का उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, जो उनकी कमाई का एक और मजबूत जरिया है।