जानें देश के सबसे अमीर अभिनेताओं की पूरी सूची

भारत के सबसे अमीर अभिनेतों की सूची जारी, किसके पास है सबसे ज्यादा दौलत?

लेखन अंशिका शुक्ला 11:20 am Sep 24, 202611:20 am

क्या है खबर?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 की नई सूची जारी हो गई है, जिसमें देश के कई बेहद अमीर लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों के नाम भी शामिल हैं। इस सूची में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक ने अपनी जगह बनाई है। ऐसे में आइए जानते हैं, इस साल की सूची में शामिल भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं और उनकी संपत्ति के बारे में।