IFFM 2026 में सम्मानित होंगी रेखा

IFFM 2026 में अभिनेत्री रेखा को मिलेगा खास सम्मान, 'उमराव जान' की पर्दे पर होगी वापसी

लेखन ज्योति सिंह 04:39 pm Jul 28, 202604:39 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा मेलबर्न के 'भारतीय फिल्म महोत्सव' (IFFM 2026) में बतौर अतिथि शामिल होंगी, जहां उन्हें सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। यही नहीं, अभिनेत्री की कल्ट क्लासिक फिल्म 'उमराव जान' को पर्दे पर दोबारा से प्रदर्शित किया जाएगा। मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित ये 1981 में रिलीज हुई थी, जिसमें फारूख शेख, नसीरुद्दीन शाह और राज बब्बर जैसे कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म ने इस साल रिलीज के 45 साल पूरे किए हैं।