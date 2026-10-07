रणवीर, दीपिका और प्रियंका चाेपड़ा पर भी चिल्लाते हैं भंसाली; रजा मुराद ने सब बता दिया

रजा ने आगे कहा, "मैंने उन्हें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा पर भी चिल्लाते हुए देखा है, क्योंकि निर्देशक चाहते हैं कि काम उनके तरीके से हो। उन्हें जो चाहिए, वो चाहिए ही। समय, शिफ्ट, पैसा, सेट या तारीखें उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखतीं। अगर 4 दिन की जगह 8 दिन भी लग जाएं तो भी ठीक है और जब वो सेट पर होते हैं तो पूरी तरह काम पर ध्यान देते हैं।"