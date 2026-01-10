'नागजिला' में महाभिड़ंत, खूंखार खलनायक बनकर कार्तिक आर्यन को कड़ी टक्कर देंगे रवि किशन

बॉलीवुड की धड़कन कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'नागजिला' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में कार्तिक पहली बार एक 'इच्छाधारी नाग' के अनोखे किरदार में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने प्रशंसकों का उत्साह दोगुना कर दिया है। बॉलीवुड की इस बड़ी फिल्म में कार्तिक से लोहा लेने के लिए भोजपुरी और बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रवि किशन की एंट्री हो गई है।

रिपोर्ट कार्तिक को कड़ी टक्कर देंगे रवि बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रवि फिल्म 'नागजिला' में मुख्य विलेन की भूमिका निभाएंगे। 'लापता लेडीज' में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने के बाद अब रवि बड़े पर्दे पर कार्तिक से दो-दो हाथ करने वाले हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में इन दोनों सितारों के बीच होने वाली महाभिड़ंत पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार है। कहानी में जितना महत्वपूर्ण कार्तिक का किरदार है, उतना ही जरूरी विलेन का किरदार भी है।

किरदार 'लापता लेडीज' के बाद रवि किशन का एक और धमाका रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं को एहसास हुआ कि रवि इस भूमिका के लिए पूरी तरह फिट हैं। वो हमेशा से एक बेहतरीन अभिनेता रहे हैं और हाल के समय में 'लापता लेडीज', 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी फिल्मों और 'मामला लीगल है' जैसी वेब सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से खूब वाहवाही भी लूट चुके हैं। रवि भी इस अनूठी फिल्म का हिस्सा बनने और एक बेहद दिलचस्प और बखूबी लिखे गए किरदार को निभाने के लिए काफी उत्साहित हैं।"

अवतार 'नागजिला' में 'इच्छाधारी नाग' बनेंगे कार्तिक 'नागजिला' के निर्देशन की जिम्मेदारी बिमल सुकुमारन को सौंपी गई है। कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर बिमल के करियर का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कार्तिक इस फिल्म के नायक हैं, जो इसमें 'इच्छाधारी नाग' प्रियंवदेश्वर प्यारे चंद की की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें उनके करियर में पहली बार ऐसे किरदार में देखा जाएगा। ये एक फैंटेसी-एक्शन-कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसमें भरपूर स्पेशल इफेक्ट्स (VFX) का इस्तेमाल किया जाएगा।